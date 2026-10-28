Diyarbakır Yenişehir'de taklit ürün operasyonunda 10 milyon TL'lik malzemeye el konuldu - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de taklit ürün operasyonunda 10 milyon TL'lik malzemeye el konuldu

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Diyarbakır Yenişehir\'de taklit ürün operasyonunda 10 milyon TL\'lik malzemeye el konuldu
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Diyarbakır Yenişehir\'de taklit ürün operasyonunda 10 milyon TL\'lik malzemeye el konuldu
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretilen iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan malzemeye el konuldu. İş yeri ve depo mühürlenirken olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik şube müdürlüğü ekiplerince, Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen işyeri ve depoya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 75 adet toz deterjan (750 kilogram), bin 400 adet sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı (bin 508,8 litre), 5 bin 200 adet saç bakım ürünü (2 bin litre), 10 bin 300 adet boş ürün şişesi, 20 bin adet ve 8 rulo ürün etiketi, 15 varil kimyasal madde (yaklaşık 2 ton 370 kilogram) ele geçirildiği kaydedildi.

Ürün, ambalaj, etiket, kimyasal madde ve üretim ekipmanlarıyla birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan malzemelere el konulurken, taklit ürünlerin üretildiği işyeri ve depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden taklit ürünlerin üretimi ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürülmekte olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır YenişehirDiyarbakırYenişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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