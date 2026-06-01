Eğil'de kaybolan şahsın baraj gölünde cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dün kaybolan şahsın bugün Eğil Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Öcal (30), dün pik yapmak üzere Eğil Baraj Gölü'ne gitti. Ailesi, haber alamaması üzerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu gölette Öcal'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR