Dizüstü Bilgisayar Hırsızları Yakalandı

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40 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 40 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin ise 7 suç kaydı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Çayırova'daki bir iş yerinden 40 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlığa ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan şahısların F.D. ile A.T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıslardan F.D'nin 15, A.T'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.