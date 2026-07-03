DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada

DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada
03.07.2026 10:44
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Karaman'da bir restorana girerek DMD hastası 9 yaşındaki Toprak Doğan'ın yardım kumbarası ve personel bahşiş kutusundaki paraları çalan şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da girdiği iş yerinde DMD hastası çocuğun yardım kumbarası ile personelin bahşiş kutusundaki paraları çalan şüphelinin rahat tavırları "pes" dedirtti. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde bulunan bir etliekmek restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını parke kaldırım taşıyla kırarak içeri giren hırsız, DMD hastası 9 yaşındaki Toprak Doğan için konulan yardım kumbarası ile masadaki personel bahşiş kutusundaki paraları çaldı. İş yerindeki dolaptan içecek de alan hırsız, daha sonra iş yerinden dışarı çıkarak uzaklaştı. Şüphelinin sırtındaki oyuncak maymunla yaptığı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın camı kırarak iş yerine girdiği, içerideki kumbaralardan paraları aldıktan sonra dışarı çıktığı anlar yer aldı.

"Üç defa elini sokup tomar tomar para alıyor"

Sabah saatlerinde komşusunun iş yerinin camının kırıldığını fark eden esnaf Bayram Gezer, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Gezer, "Sabah 08.30 sıralarında geldim. Her yer kandı. Esnaf komşumuzun etliekmek fırınının camı kırılmıştı. Kendisine fotoğraf çekip gönderdim. Gelmeyince yarım saat sonra aradım, onlar da geldiler. Zaten karakola gidip görüşmüşler. Muhtemelen camı kırmış, kapıyı açmak isterken elini kesmiş. İçeriye girmiş. İşin en acı tarafı, DMD hastası Toprak Doğan'ın destek kumbarasındaki paraları alıyor. Kamera görüntüsünü izledik. Üç defa elini sokup tomar tomar para alıyor. Muhtemelen 3 bin ile 5 bin lira civarında para çalıyor" diye konuştu.

"İnsan sarhoşken bile bunu yapamaz"

Personelin bahşiş kumbarasının da kırıldığını anlatan Gezer, "Arkasından personelin bahşiş kutusu var, onu kırıyor ve içindeki paraları alıyor. Sonra içeri girip dolaptan bir içecek alıyor. Çıkıp benim dükkanın önüne geliyor, her yer kan. Çiğ köftecinin önüne gidiyor, orada da kan var. Sonrasını bilmiyoruz, nereden gittiğini bilmiyoruz. Ekipler araştırıyor. Olayın en üzücü yanı bu. İnsan sarhoşken bile bunu yapamaz" dedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. İş yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, PES, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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