Doğa tutkunu kayıp şahıs makiliklerde ölü bulundu

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Kayıp doğa tutkunu 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 50 saattir kayıp olarak aranan şahıs, makilik alan içerisinde polis dronu sayesinde ölü halde bulundu. Kayıp şahsın yüksekten düştüğü ve bu neticede hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olay, Pamukkale ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden posta çalışanı Süleyman Özsoydan (37), 25 Şubat Pazar günü yürüyüş yapmak için evden ayrılarak Çamlık Mesire Alanı bölgesine gitti. Bekar olduğu öğrenilen Özsoydan'dan birlikte yaşadığı annesinin oğlundan haber alamaması üzerine bölgede polis ekipleri arama çalışması başlattı. Özsoydan'ın gittiği alanda incelemelerde bulunan polis ekipleri, şahsa ait eşyaları iki farklı noktada tespit etti. 50 saattir bölgede AFAD, UMKE, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis, ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla karadan, havadan ve iz takip köpekleri ile arama çalışması yürüttü. Yürütülen çalışmalar kapsamında polis dronun makilik alanda bir nesne fark etmesiyle bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Sarp alana ulaşan polis ekipleri makilik alan da Özsoydan'ın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Özsoydan'a ait olduğu belirlenen cenaze, arama kurtarma ekipleri aracılığıyla sedyeyi ipe bağlayarak aşağıya indirdi. Doğa tutkunu olduğu belirtilen Özsoydan'ın eşyasının bulunduğu alanın altında makilik alanda bulunması üzerine ekiplerin yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özsoydan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.