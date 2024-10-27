Doğalgaz Borusu Delindi, Facia Önlenildi

Yol çalışmasında doğalgaz borusu delindi, ekiplerin erken müdahalesi faciayı önledi
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol çalışması sırasında kepçe tarafından darbe gören doğalgaz borusu delindi, ekiplerin erken müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçildi.
Kuzuluk Mahallesi 1009'nolu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol yapım çalışmalar sırasında doğal gaz hattında kepçe tarafından darbe alarak delinmesi neticesinde gaz kaçağı meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekipler ise borunun tamiratını gerçekleştirdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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