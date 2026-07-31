Doğanşehir'de Anız Yangınına Müdahele - Son Dakika
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Doğanşehir'de Anız Yangınına Müdahele

Doğanşehir\'de Anız Yangınına Müdahele
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ve köylüler müdahale ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Doğanşehir ilçesinde geniş bir alanda etkili olan anız yangını, Sürgü ile Erkenek mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler de traktörlerine bağlı ilaç tankerleriyle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Doğanşehir, 3. Sayfa, Malatya, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğanşehir'de Anız Yangınına Müdahele - Son Dakika

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