Doğanşehir\'de Anız Yangınına Müdahele

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Doğanşehir ilçesinde geniş bir alanda etkili olan anız yangını, Sürgü ile Erkenek mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler de traktörlerine bağlı ilaç tankerleriyle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.