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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
14.01.2024 - 12:08,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 10.10 sıralarında Reşat Erden Lisesi mevkinde yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç şarampole yuvarlandı. Kazayı farkeden çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, B.B ve G.B, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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