Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 10.10 sıralarında Reşat Erden Lisesi mevkinde yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç şarampole yuvarlandı. Kazayı farkeden çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, B.B ve G.B, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI