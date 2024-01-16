Doğubayazıt\'ta asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen N.G. (14) yaralandı. Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, bulunduğu yerden kurtarılarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI