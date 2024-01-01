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Doğubayazıt'ta Kamyon Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Kamyon Kazası: 1 Ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Doğubayazıt\'ta Kamyon Kazası: 1 Ölü
01.01.2024 - 00:52,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 08.55 sıralarında Ağrı-Çaldıran yolu üzeri Çetenli kavşağında meydana geldi.

Abdülkerim Baydemir idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazayı farkeden çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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