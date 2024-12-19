Doğubayazıt\'ta Kaza: 3 Yaralı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Kaza, Doğubeyazıt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücü D.O sevk ve idaresindeki 68 ABE 027 plakalı aracıyla D100-33 DKY'da seyir halindeyken Iğdır Kavsağı'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çapması sonucu meydana gelen kazada D.O, A.O ve A.K olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin olayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesine üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AĞRI