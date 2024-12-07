Doğubayazıt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Doğubayazıt\'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şüpheli bir kişide 400 gram metamfetamin ve silah bulundu.

07.12.2024 16:34
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi durdurularak aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada, 400 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 31 adet fişek ele geçirildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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