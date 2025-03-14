Doğum Günü Cinayeti: Eşine Sürpriz Yerine Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Doğum Günü Cinayeti: Eşine Sürpriz Yerine Ölüm Getirdi

Doğum Günü Cinayeti: Eşine Sürpriz Yerine Ölüm Getirdi

Uğur Cöddü, eşinin doğum gününde yaş pasta sürprizi yaparken eşini öldürdü, 2 kayınbiraderine de yaraladı.

14.03.2025 09:29
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Adana'da eşini doğum gününde yaş pasta sürprizi yapmak isterken silahla öldüren, 2 kayınbiraderini ise silahla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen 39 yaşındaki Uğur Cöddü'nün yargılanmasına devam edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını vererek sanık Cöddü'nün ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sarıçam Mahallesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, iddiaya göre, hasarlı araç işi yapan eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle sık sık çocuklarını da alıp babasının evine gitti. Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Burcu Cöddü çocukları ile birlikte eşi Uğur'un yanına döndü. Yine iddiaya göre, Uğur Cöddü'nün eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da eşini mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu. Burcu Cöddü babası Metin Şimşek'i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek 15 Mayıs 2023'te kızlarını ve 2 torununu alıp evlerine götürdü.

Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile yengeleriyle birlikte doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü'nün kaldığı eve gitti. İddiaya göre Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü silahla eşi Burcu'yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkında Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından, ölümlü olayda çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü'nün babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine hakkında da 'Kasten Yaralama, Silahla Basit Yaralama' suçlarından açılan davaya devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cöddü ile bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Geçen celse olay görüntüsünün kaydedildiği DVD'yi arızalı olması nedeniyle cezaevinde izleyemediğini söyleyen sanık Cöddü'ye görüntü izletilmek istendi. Ancak, teknik nedenlerden dolayı DVD izletilemedi.

Dava dosyasında başka araştırılacak husus olmaması nedeniyle mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Cöddü'nün eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini de öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mütalaasında, diğer sanıkların da 'silahla kasten yaralama' suçundan değişik hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi.

Uğur Cöddü, eski savunmalarını tekrarladığını belirtti. Cöddü daha önceki savunmalarında, öldürdüğü eşi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını, kavga ve tartışma dahi yaşamadıklarını belirterek, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşime sürpriz yapacaktım. Doğum günü için yaş pastasına kadar her şeyi almıştım. Ben evimize gittiğimde, eşim ve yengeleri çocuklarımın okul kıyafetlerini ve eşyalarını topluyordu. Çocuklarımın eşyalarını almalarına izin vermedim. Çıkan arbede sırasında kafama darbe aldığım için nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Burcu'yu görmedim. Önümde olup olmadığını da hatırlamıyorum. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü Cinayet Amirliğinde öğrendim o anda yıkıldım. Çok pişmanım. Eşime hediye olarak ev almayı bile düşünüyordum, almak için satılık evlere bakıyordum. Bu olayda ölen eşimin de benim de suçum yoktur. Bütün kabahati karşı taraf başlattı" dedi.

Mahkeme heyeti, olay yeri görüntüsünün bir örneğinin cezaevine gönderilerek sanık Cöddü'ye izletilmesini kararlaştırırken, duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğum Günü Cinayeti: Eşine Sürpriz Yerine Ölüm Getirdi - Son Dakika

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