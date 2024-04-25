Doğum gününde minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti, gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
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Doğum gününde minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti, gözyaşları arasında defnedildi

3 yaşına girdiği gün servis minibüsünün altında kalarak vefat eden yabancı uyruklu Amini, bugün gözyaşları arasında defnedildi. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazının ardından Amini'nin naaşı Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın şüphelisi olan minibüs şoförü ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

25.04.2024 14:10
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Doğum gününde minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti, gözyaşları arasında defnedildi

TOKAT - 3 yaşına girdiği gün servis minibüsünün altında kalarak vefat eden yabancı uyruklu Amini, bugün gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza önceki gün Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan B. yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durduğu sırada Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Anes Amini terlikleri almak için servisin önüne geldi. Şoför çocuğu fark etmeyerek hareket edince aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Amini için öğle namazının ardından Tokat Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 yaşındaki Amini'nin naaşı gözyaşları arasında Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan servis şoförü Osman B. Sağlık kontrolünün arından adliyeye sevk edildi.

Fawad ve Rabiya çiftinin 4 çocuğunda biri olduğu öğrenilen Amini'nin 24 Nisan 2021 yılında doğduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğum gününde minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti, gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika

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