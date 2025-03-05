Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı - Son Dakika
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Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan trafik kazasında Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör hayatını kaybetti, 5 günlük kız bebekleri ağır yaralandı. İstanbul'dan Düzce'ye dönmekte olan aile, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybetti.

05.03.2025 07:44
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Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yonca Haymana Güngör'ün, İstanbul'da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı - Son Dakika

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