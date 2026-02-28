Doha'da Füze Enkazı Patlama Yarattı - Son Dakika
Doha'da Füze Enkazı Patlama Yarattı

28.02.2026 16:19
Katar'ın başkenti Doha'da İran'ın füzeleri nedeniyle düşen enkaz patlamaya sebep oldu.

Katar'ın başkenti Doha'ya düşen füze enkazı patlamaya yol açtı.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırısına karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme yapıyor. Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri İran füzelerini engelleme çalışırken, periyodik olarak patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Doha'nın banliyölerindeki bir yerleşim bölgesine füze enkazı düştü. Bölgede meydana gelen patlama, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sivillerin panikle kaçıştığı görüldü. - DOHA

