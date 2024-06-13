Doktor, online sipariş edilen dondurmada insan parmağı çıktığını iddia etti - Son Dakika
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Doktor, online sipariş edilen dondurmada insan parmağı çıktığını iddia etti

Doktor, online sipariş edilen dondurmada insan parmağı çıktığını iddia etti

Mumbai'de yaşayan bir doktor, kız kardeşinin online olarak sipariş ettiği bir dondurma külahında insan parmağı bulduğunu iddia etti. Doktor Orlem Brendan Serrao, yarısına kadar yediği karamelli dondurmada dilinde bir gariplik hissetti ve dondurmanın içinde bir insan parmağı bulduğunu söyledi. Durumu hemen ele alarak dondurma şirketine Instagram sayfası üzerinden şikayette bulundu. Şirketten bir yanıt gelmeyince, olayı polise bildirdi.

13.06.2024 14:55
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Mumbai'de şok edici bir olayda, bir doktor Çarşamba günü kız kardeşinin online olarak sipariş ettiği bir dondurma külahında insan parmağı bulduğunu iddia etti. Olay, bir kadının bir market teslimat uygulaması aracılığıyla dondurma ve diğer ürünleri sipariş ettiği Malad'da meydana geldi.

Malad'da yaşayan 26 yaşındaki MBBS mezunu doktor Orlem Brendan Serrao, yarısına kadar yediği karamelli dondurmada dilinde bir gariplik hissetti. Daha yakından incelediğinde, dondurmanın içinde bir insan parmağı buldu. Bu dondurma, kız kardeşi tarafından online olarak sipariş edilmişti.

Serrao, durumu hemen ele alarak dondurma şirketine Instagram sayfası üzerinden şikayette bulunduğunu belirtti. Ancak, şirketten bir yanıt alamayınca, olayı polise bildirdi. Polisin ilk incelemelerinde, dondurmanın içinde gerçekten bir insan parmağı olduğu doğrulandı. Şimdi, polis parmağı adli tıp incelemesine gönderdi.

Serrao, bu şok edici durumu yaşadıktan sonra büyük bir tedirginlik yaşadığını ve dondurma şirketinin bu tür olayları önlemek için daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Mumbai, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktor, online sipariş edilen dondurmada insan parmağı çıktığını iddia etti - Son Dakika

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