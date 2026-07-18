Dökülen Gövdeyle Yürüyen Araç

Eskişehir'de gövdesi dökülürken motoru çalışan ve hala yürür vaziyette olan araç, görenleri hayrete düşürdü.

Muttalip Yolu'nda adeta hurda gibi görünen eski model bir otomobil, çevredekilerin gözüne çarptı. Gövdesi dökülürken motoru çalışan otomobilin hala yürür vaziyette olduğu, sol arka kapısının tam kapanmadığı ve bagajının açık olduğu görüldü. Ortaya çıkan ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR