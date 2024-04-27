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Döküm sahasında toprak kaydı, hafriyat kamyonu devrilmekten son anda kurtuldu

Cebeci döküm sahasında toprak kaymasında devrilmek üzere olan kamyonu iş makineleri tuttu

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Cebeci döküm sahası içerisinde döküm yapmak için yanaşan bir hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucunda kaymaya başladı. Kayan hafriyat kamyonunu devrilmekten son anda iş makineleri kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Cebeci döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu döküm yapacağı esnada toprak kayması sonucunda kaydı. Kamyonun çekici kısmı havaya kalkarak askıda kalırken dorse kısmının devrilmemesi için iş makineleri kullanıldı. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.