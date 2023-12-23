Dokuz kafa darbesine dokuz yıl hapis istemi...

Eski sevgilisini darp eden şüphelinin her kafa darbesine 1 yıl hapis cezası istendi

BURSA - Bursa'da gittiği eğlence merkezinde eski sevgilisini gören ve zorla araca bindirip döven tutuklu sanık hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski sevgilisini, hayati tehlike oluşturacak şekilde dövdüğü belirtilen kişi hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddiaya göre, Bursa'da 9 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşının sözlü tacizlerine dayanamayan Sibel Kahraman kendisiyle 1 yıl önce görüşmeme kararı aldı. Ancak bunu kabullenmeyen İ.Ş. (49), Kahraman'ı telefonla sürekli taciz etti. Telefon numarasını değiştiren Kahraman, İ.Ş'den yine de kurtulamadı. Kadının çalıştığı iş yerine gelen İ.Ş. tacizlerine ve hakaretlerine devam etti. Yeni aldığı numarasına da ulaşan İ.Ş'den ölüm tehditleri aldığını ifade eden Kahraman, birçok kez polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisini eğlence merkezinde gören ve eski sevgilisinin 9 kafa darbesiyle yüzü tanınmaz hale gelen Kahraman, hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle İ.Ş'nin tutuklanması için darp raporu alıp yeniden şikayetçi oldu.

Tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İ.Ş hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutukluluk hali devam eden İ.Ş'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak