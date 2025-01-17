Dolandırıcı Kütahya'da Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Kütahya'da Yakalandı

Konya'da 5 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı Kütahya'da gözaltına alındı.

17.01.2025 10:03
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Konya'da dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı Kütahya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından Mecidiye Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde şüpheli şahıslar üzerine yapılan kontrollerde Ş.İ. (55) isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından Nezarethane Büro Amirliği'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı Kütahya'da Yakalandı - Son Dakika

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