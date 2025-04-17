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Dolandırıcı Lostra Çalışanı Tahliye Edildi

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Bakırköy Adliyesi'nde hakim savcıları tanıdığını söyleyerek dolandırıcılık yapan Sedat Kesmez tahliye edildi.

17.04.2025 15:36
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Bakırköy Adliyesi'nde 'hakim savcıları tanıyorum' diyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen lostra çalışanı tahliye edildi

İSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Tahliyeye ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Kesmez ile müşteki Ebubekir Baran hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Sedat Kesmez "Ben müşteki Ebubekir Baran'a bu olaydan önce 5 bin TL borç para vermiştim. Ebubekir bu parayı geri istediğim için bana husumet duymuştur. Ben üzerimdeki suç şüphesini kaldırabilmek için müşteki Ebubekir'e 5 bin TL'yi daha sonradan verdim. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması birlikte değerlendirildiğinde tutuklu sanık Sedat Kesmez'in adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

Öte yandan mahkemenin verdiği tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarında bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi'nde olayın yaşandığı dönemde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. Ebubekir Baran'ın dolandırıldığını da söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldığı iddianamede kaydedildi. İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten sanığın, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, şüphelinin çelişkili savunması, hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı Lostra Çalışanı Tahliye Edildi - Son Dakika

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