Dolandırıcı Mezarlıkta Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Mezarlıkta Yakalandı

Dolandırıcı Mezarlıkta Yakalandı
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Çatalca'da kendini komiser olarak tanıtan dolandırıcı, altın ve dövizle yakalandı.

İstanbul Çatalca'da komiser yalanıyla kandırıp mezarlıkta buluştuğu vatandaşın altın ve döviz bulunan çantasını alan dolandırıcı, uzaklaşmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Temmuz'da Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Hacı Hamdi Bey Sokak'ta meydana geldi. Telefon üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ve kendisini komiser olarak tanıtan şahıslarca bir vatandaşın kandırıldığı bilgisi üzerine Çatalca Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerince müşteki M.G. ile yapılan görüşmede, bir gün önce akşam saatlerinde kendisini polis olarak tanıtan kişinin, adına açılan hatlardan suç işlendiğini, para ve altınlarının bu suçlarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edileceğini söylediği, bunun üzerine çağrıldığı yere giderek altınları teslim edeceği ve olaydan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, müşteki ile şüphelinin buluşacağı Ferhatpaşa Mezarlığı'nda önlem aldı. Adrese gelen siyah eşofman, beyaz tişört ve beyaz şapka giyen erkek şahıs, müşteki M.G.'ye yaklaşarak elindeki poşeti alıp uzaklaşmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin F.Y. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin aldığı poşette yapılan kontrolde müştekiye ait 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın, 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli F.Y., 22 Temmuz'da mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3. Sayfa, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı Mezarlıkta Yakalandı - Son Dakika

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