Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dolandırıcı Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?