Dolandırıcılara Sim Kart Temin Edenler Tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 139 milyon TL dolandıran şebekeye sim kartı temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, telefonla aradıkları vatandaşlara, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara GSM hattı temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde, şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği ve bu hatlarla 48 ilde 160 dolandırıcılık olayında 139 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.

Dolandırıcılara hat temin eden 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 6'su tututuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM