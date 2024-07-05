Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

Geniş Video İzle

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda, 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

05.07.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da Salı sabahı 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K.ve U.T.Y. Samsun'da, M.Ç.ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan A.A. ve H.G. sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılırken, A.K., M.K., U.İ., H.B., U.T.Y., M.Ç., Y.E.ve F.Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:42:36. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement