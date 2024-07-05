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Dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da Salı sabahı 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K.ve U.T.Y. Samsun'da, M.Ç.ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan A.A. ve H.G. sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılırken, A.K., M.K., U.İ., H.B., U.T.Y., M.Ç., Y.E.ve F.Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.