Dolandırıcılık suçlarından hakkında 26 adet yakalama kararı olan şüpheli Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca "Dolandırıcılık" suçlarından hakkında 26 adet yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs, Akbük Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Dolandırıcılık Şüphelisi Didim'de Yakalandı - Son Dakika
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