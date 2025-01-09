Dolandırıcılık Uyarısı: Polis ve Savcı Taktiği

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililer, kötü niyetli kişilerin "Polis ve Savcı Taktikleri" adı altında vatandaşları hedef aldığını belirtti.

Dolandırıcıların, kendilerini polis, savcı veya resmi bir kurum görevlisi olarak tanıtarak mağdurlarından para veya değerli bilgiler talep ettiği ifade edildi. Emniyet yetkilileri, polis ve savcıların telefon aracılığıyla hiçbir şekilde para talep etmeyeceklerini vurguladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların telefonlarını derhal kapatmaları gerektiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, resmi bir makamla ilgili bir durum söz konusu olduğunda, vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve şifrelerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğine ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşların, dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde, hemen yetkililere bildirmeleri gerektiği ifade edildi. - BALIKESİR