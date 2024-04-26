Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan tahliye edildi - Son Dakika
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan tahliye edildi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle bugün tahliye edildi. Dün hastaneye yatışı yapılan Candan'ın durumu hakkında bilgi edinildi.

26.04.2024 16:20
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında bugün tahliye kararı verildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre Nihal Candan'ın dün hastaneye yatışı yapıldı.

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan hakkında sağlık sorunları nedeniyle bugün tahliye kararı verildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre sağlık sorunları nedeniyle Nihal Candan'ın dün hastaneye yatışı yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nihal Candan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan tahliye edildi - Son Dakika

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