Dolandırıcılıktan 10 yıl cezaevinde yatıp çıktıktan sonra hırsızlık yapınca tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan 10 yıl cezaevinde yatıp çıktıktan sonra hırsızlık yapınca tutuklandı

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Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıl cezaevinde yatan ve 5 ay önce serbest kalan bir kadın, hırsızlık yapınca tekrar tutuklandı. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan kadın, 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Ancak İlkadım ilçesinde bir kadının çantasını yankesicilik yöntemiyle çalan kadın, polis tarafından yakalandı ve tekrar cezaevine gönderildi.

10.07.2024 16:27
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Dolandırıcılıktan 10 yıl cezaevinde yatıp çıktıktan sonra hırsızlık yapınca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıldır cezaevinde yatıp 5 ay önce serbest kalan kadın bu kez de hırsızlık yapınca tutuklanarak yine cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çeşitli dolandırıcılık olayına karışarak yargılandığı ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan A.Ç.adlı kadın 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 5 ay önce tahliye oldu. A.Ç. bu kez de İlkadım ilçesindeki işyerinin önünde bir kadının çantasında yankesicilik yöntemiyle çantasından cüzdanını çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan A.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılıktan 10 yıl cezaevinde yatıp çıktıktan sonra hırsızlık yapınca tutuklandı - Son Dakika

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