3.Sayfa

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

4\'lü zirveden asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti\'den açıklama var

Dolandırıcılıktan 10 yıl cezaevinde yatıp çıktıktan sonra hırsızlık yapınca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıldır cezaevinde yatıp 5 ay önce serbest kalan kadın bu kez de hırsızlık yapınca tutuklanarak yine cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çeşitli dolandırıcılık olayına karışarak yargılandığı ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan A.Ç.adlı kadın 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 5 ay önce tahliye oldu. A.Ç. bu kez de İlkadım ilçesindeki işyerinin önünde bir kadının çantasında yankesicilik yöntemiyle çantasından cüzdanını çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan A.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yeniden cezaevine gönderildi.