Dolmuş Şoförleri Arasında Bıçak ve Tüfekli Kavga

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Birbirlerine bıçak ve silahla saldıran dolmuş şoförlerinin yardım bekledikleri anlar kamerada

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası, bıçak ve tüfeklerin dolmuşlarda neden bulundurulduğuna açıklık getirmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklerken ki görüntüleri ortaya çıkarken, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan yapılan ilginç açıklamada ise olayda kullanılan bıçak ve tüfeğin araçlarda neden bulundurulduğuna ise değinilmedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö., arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken taraflar bir birlerine saldırdı. Olayda O.Ö., sopa ile yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A., ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerde yardım bekleyenlere ilk müdahaleyi çevredekileri yaptı

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların kemer kullanarak yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önleme çalıştıkları gözlendi. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de dikkatlerden kaçmadı.

"Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafında da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.