Dolmuş Şoförleri Arasında Bıçak ve Tüfekli Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolmuş Şoförleri Arasında Bıçak ve Tüfekli Kavga

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

02.02.2025 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birbirlerine bıçak ve silahla saldıran dolmuş şoförlerinin yardım bekledikleri anlar kamerada

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası, bıçak ve tüfeklerin dolmuşlarda neden bulundurulduğuna açıklık getirmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklerken ki görüntüleri ortaya çıkarken, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan yapılan ilginç açıklamada ise olayda kullanılan bıçak ve tüfeğin araçlarda neden bulundurulduğuna ise değinilmedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö., arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken taraflar bir birlerine saldırdı. Olayda O.Ö., sopa ile yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A., ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerde yardım bekleyenlere ilk müdahaleyi çevredekileri yaptı

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların kemer kullanarak yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önleme çalıştıkları gözlendi. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de dikkatlerden kaçmadı.

"Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafında da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.

Kaynak: İHA

Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolmuş Şoförleri Arasında Bıçak ve Tüfekli Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
12:51 Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı
12:29 Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu Aylık 50 bin TL kazanıyorlar Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar
12:27 Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü
12:25 İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti
12:13 Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 20:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dolmuş Şoförleri Arasında Bıçak ve Tüfekli Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.