Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de dolmuşta fenalaşan 78 yaşındaki Hayrettin Altan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24.02.2025 17:03
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Balıkesir'de dolmuşta fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bindiği dolmuşta fenalaşan 78 yaşındaki Hayrettin Altan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hastanede muayene olduktan sonra evine gitmek üzere 10 M 150XX plakalı Akçay dolmuşuna binen Altan, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Bunun üzerine dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada dolmuşta yolcu olarak bulunan bir hemşire, Altan'a kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama bir süre daha müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Altan, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşlı amca hastaneden yeni çıkmış gibiydi. Dolmuşa kendi başına bindi ama bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye götürmeyi düşündüm ama yolcular yolda bir şey olursa sorumluluk alırsın deyince hemen ambulansı aradım. Sağlık ekipleri gelene kadar maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Edremit, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolmuşta Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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