Hatay\'da korkunç kaza: 7 yaralı, kaza anı kamerada

Hatay'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 7 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Antakya - İskenderun D-817 kara yolu Cami durağı mevkiinde yaşandı. Belen Cumhuriyet Mahallesi'nden İskenderun istikametine geçmeye çalışan S.D. idaresindeki 31 B 7808 plakalı otomobil, ana yola çıkışı esnasında M.K. idaresindeki 31 B 4646 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yola giriş yapmak isteyen otomobile, hafif ticari aracın ok gibi saplandığı görüldü. - HATAY
