Dördüncü Kattan Düşen Öğretim Üyesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dördüncü Kattan Düşen Öğretim Üyesi Hayatını Kaybetti

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ADÜ'de görevli Dr. Pınar Elmas, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar ihtimali araştırılıyor.

03.12.2024 15:37
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Dördüncü kattan düşen öğretim üyesi hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas'ı sokakta yerde yatar vaziyette gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bipolar hastası olduğu iddia edilen Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim görevlisi Elmas'ın evini tespit ederken, öğretim görevlisi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğünü belirledi. Elmas'ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları öğrenildi. Öğretim görevlisi Elmas'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Dördüncü Kattan Düşen Öğretim Üyesi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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