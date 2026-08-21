Dörtdivan\'da Elektrik Direği Yangın Çıkardı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen ot yangınında yaklaşık 8 dekar arazi zarar gördü.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangında kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeden yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 dekar otluk arazi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.