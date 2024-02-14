Dörtyol'da 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Dörtyol'da 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Dörtyol\'da 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan çalışmada durdurulan bir otomobilde çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.G ve Y.G. adlı şahıslar hakkında Adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 17:21
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 573 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada Ocaklı mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G ve Y.G. adlı şahıslar hakkında Adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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