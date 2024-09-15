Dörtyol'da Feci Kaza: Hamile Anne ve Kızına Hayatlarını Kaybetti

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En acı kare...Anne karnında kazada öldü, otopsiden böyle çıkartıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki kız çocuğu ve 8.5 aylık hamile kadının karnındaki bebeği hayatını kaybederken, annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Henüz doğmadan ölen bebek Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alındı

ADANA - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki kız çocuğu, 8.5 aylık hamile kadının karnındaki bebeği hayatını kaybederken, annenin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Henüz doğamadan ölen bebek ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra, ailesi tarafından alındı.

Kaza, Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu kavşağında dün meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 YS 782 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen 8,5 aylık hamile anne Rabia Erdem ile yanındaki kızı Melek Erdem'e çarptı. Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Rabia Erdem, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Erdem, hastanede bebeğini de kaybetti. Tedavisi süren Rabia Erdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Melek Erdem'in cansız bedeni ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, doğamadan ölen bebek ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morgda işlemleri biten 8.5 aylık bebek defnedilmek üzere akrabaları tarafından tekrar alınarak Hatay'a götürüldü.