Dörtyol\'da İşçi Servisiyle Kargo Kamyonu Çarpıştı

Hatay Dörtyol ilçesinde, işçi servisiyle çarpışan Yurtiçi kargo kamyonu hurdaya döndü. Kazada kargo aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi otoyol kavşağında meydana geldi. Iveco marka 34 DR 5143 plakalı Yurtiçi kargo kamyonu, aynı istikamette ilerleyen ve içinde yolcu bulunmayan 31 C 2362 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada kargo kamyonu hurdaya dönerken yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY