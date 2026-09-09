Dörtyol'da otoyolda düğün konvoyu yapan 8 sürücüye 84 bin 308 TL ceza kesildi
Hatay Dörtyol'da otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 8 sürücü, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerine jandarma tarafından tespit edildi. Sürücülere toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.
Hatay'da otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.
Dörtyol ilçesinde otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine Otoyol Jandarması ekipleri araçları ve sürücüleri tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından; 8 araca toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dörtyol'da otoyolda düğün konvoyu yapan 8 sürücüye 84 bin 308 TL ceza kesildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?