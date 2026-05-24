Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın; Payas - Dörtyol otoyolu üzerinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından alevler yükselerek yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobilin yandığını gören sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY