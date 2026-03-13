Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı
Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı

Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı
13.03.2026 23:59  Güncelleme: 00:00
Antalya'da gerçekleştirilen ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve 4 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde ihalelerde eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması suretiyle kamu zararı oluşturulduğu, yapılan hesaplamalara göre ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu iddia edildi. İkinci ihaledeki zarar tutarının güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL'ye ulaştığı ileri sürüldü.

22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Genç ile birlikte, 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu ve 1 kişinin firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

5 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, Turgay Genç ve 4 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, aralarında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç'inde bulunduğu 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan şüphelinin ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü ifadesinin alınacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SON DAKİKA: Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı - Son Dakika
