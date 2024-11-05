Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

3.Sayfa

Hatay'da trafiği hiçe sayarak drift atan ve güvenlik kamerasına yakalanan Tofaş sürücüsüne 32 bin 233 TL trafik cezası uygulandı.

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu caddede kendi canını ve diğer araçları hiçe sayan Tofaş sürücüsü cadde ortasında drift attı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti. Drift atmaktan 32 bin 233 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay süre ile el koyuldu. - HATAY