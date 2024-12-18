Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de drift yapan sürücü, polis aracına çarptı; 40 bin lira ceza kesildi.

18.12.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Drift atıp, polise aracına çarptı: "Benim arabamı bağlayamaz, hodri meydan"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaptığı sırada polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarpan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi. Sürücü kendisini gözaltına alan ekiplere, "Benim arabamı bağlayamaz, hodri meydan" diye bağırdı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.S.K. isimli sürücü kullandığı otomobille drift attı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

"Benim arabamı bağlayamazsın"

Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına almak istediği M.S.K., "Erkeksin ya. Ben Körfezdeyim. Benim arabamı bağlayamaz. Bu arabanın altına ben girerim, beni ezer. Hodri meydan. Ben ekmek teknemi bağlatmam" diye bağırdı.

Sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai kesildi. Sürücünün ehliyetine 8 ay el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, Kocaeli, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Polis, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.