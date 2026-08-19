Drift Yapan Sürücüye 690 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drift Yapan Sürücüye 690 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 690 Bin TL Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de drift yapan ehliyetsiz sürücü, polisi görünce kaçtı. 690 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir'de drift yaparken görülen ve evinin önünde polis tarafından durdurulan ehliyetsiz sürücü yaya olarak kaçarken, şahsa 690 bin TL ceza kesildi. Aracın otoparka çekileceğini öğrenen sürücünün babaannesi ise balkona çıkarak polislere ricada bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gece 43 RC 655 plakalı Tofaş marka aracıyla drift yapan A.Y.'yi durdurmak istedi. Polisin uyarıları doğrultusunda sürücü, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'taki evinin önünde durduruldu. Ekiplerin işlemleri sırasında A.Y., yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracına tekrar yaklaşmak isteyen şahıs, polisleri fark edince yeniden kaçarak uzaklaştı. Denetimlerde sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sivil Trafik Ekipleri, kaçan sürücüye farklı ihlallerden toplam 690 bin TL idari para cezası uygulandı.

Balkondan cezai işlemleri izledi

İşlemlerin ardından araç çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Aracın götürüleceğini öğrenen A.Y.'nin babaannesi ise balkona çıkarak polis ekiplerinden aracın çekilmemesini rica etti. Üzüntüsü gözlenen yaşlı kadın, ekiplerin uyguladığı cezai işlemleri balkondan takip etti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift Yapan Sürücüye 690 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

10:05
UEFA ülke puanı güncellendi İşte Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin sırası
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye'nin sırası
09:53
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye 690 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.