Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Mersin'de drift attığı için sürücüye 46 bin TL ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

27.02.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ ile drift attı, hem 46 bin TL'de ceza yedi hem de ehliyeti gitti

MERSİN - Mersin'de otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesinde bir sürücünün otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Trafik Jandarmasının yaptığı çalışma ve kamera incelemelerinde drift yapılan araç ve sürücü belirlendi. Yakalanan sürücüye drift yaparak çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.