Dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan dron destekli uygulamada 35 sürücüye 54 bin 330 TL ceza kesildi. Uygulamada 2 Afgan göçmende yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerinde trafik kural ihlallerinin önüne geçmek, trafik kazalarını ve kaza sonrası oluşan maddi-manevi kayıpları engellemek, algılanan yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun olan güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde jandarma ekipleri trafik kuralları hatalarına geçit vermedi. Ekiplerin denetimlerinde toplam 35 sürücüye 54 bin 330 trafik idari para cezası uygulandı. Ekipler denetimlerde Afganistan uyruklu 2 göçmen şahıs yakaladı. Şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

09.02.2024 23:42
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Dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

35 sürücüye 54 bin 330 TL ceza kesildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan dron destekli uygulamada 35 sürücüye 54 bin 330 TL ceza kesildi. Uygulamada 2 Afgan göçmende yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerinde trafik kural ihlallerinin önüne geçmek, trafik kazalarını ve kaza sonrası oluşan maddi-manevi kayıpları engellemek, algılanan yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun olan güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde jandarma ekipleri trafik kuralları hatalarına geçit vermedi. Ekiplerin denetimlerinde toplam 35 sürücüye 54 bin 330 trafik idari para cezası uygulandı. Ekipler denetimlerde Afganistan uyruklu 2 göçmen şahıs yakaladı. Şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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