Dron Saldırısı Sonrası Tanker Karaya Oturdu - Son Dakika
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Dron Saldırısı Sonrası Tanker Karaya Oturdu

Dron Saldırısı Sonrası Tanker Karaya Oturdu
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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan tanker, Alaçam'da karaya oturdu. Vatandaşlar gemiyi inceledi.

Karadeniz'de dron saldırısının ardından yaklaşık 5 gün boyunca sürüklenen Hong Kong bandıralı tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesinde karaya oturdu. Kıyıya vuran ve boş olan dev tanker, vatandaşların ilgi odağı olurken geminin son hali havadan görüntülendi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra mürettebatı tahliye edilen Hong Kong bandıralı M/T Golden Sapling isimli tanker, boş şekilde günlerce sürüklendi. Akıntı ve olumsuz hava şartlarının etkisiyle sürüklenmeye devam eden gemi, Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde sahil şeridine çok yakın bir noktada karaya oturdu.

Kıyıya vuran dev tanker, dronla havadan görüntülendi. Geyikkoşan sahilinde gemiyi merak eden vatandaşlar da bölgeye gelerek tankeri yakından inceledi. Bazı vatandaşlar hayatlarında ilk kez bir geminin karaya oturmasına şahit olduklarını belirtirken, bazıları ise tankerin bir an önce bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.

21 kişilik mürettebat tahliye edildi, tanker günlerce sürüklendi

Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafedeyken dron saldırısına maruz kalan tankerde bulunan 21 kişilik mürettebat, "Maran Pytha" isimli gemi tarafından tahliye edilerek Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından başıboş kalan tanker, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve akıntının etkisiyle yaklaşık 5 gün boyunca sürüklendi. Geminin son sinyali 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında alındı. Tanker, sürüklenmesinin ardından Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkiinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tankerle ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Kıyıya vuran boş dev tanker havadan görüntülenirken, ekiplerin bölgedeki inceleme ve teknik değerlendirmeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dron Saldırısı Sonrası Tanker Karaya Oturdu - Son Dakika

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