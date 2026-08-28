Dron Saldırısına Uğrayan Gemi Samsun Limanı'na Geldi
Karadeniz açıklarında dron saldırısı sonrası ağır hasar gören konteyner gemisi Samsun'a demirledi.
Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayan ve ağır hasar gören konteyner yüklü gemi, Samsun Limanı'na demirledi.
Karadeniz açıklarında seyir halindeyken dron saldırısına uğrayan konteyner yüklü gemi, Samsun Limanı'na geldi. Geminin özellikle baş kısmında bulunan konteynerlerin ve güverte bölümünün büyük ölçüde zarar gördüğü görüldü. Çok sayıda konteynerin hasar aldığı, bazı konteynerlerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği gözlendi.
Kaynak: İHA
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