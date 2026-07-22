Dron Saldırısına Uğrayan LPG Tankeri Trabzon'da - Son Dakika
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Dron Saldırısına Uğrayan LPG Tankeri Trabzon'da

Dron Saldırısına Uğrayan LPG Tankeri Trabzon\'da
22.07.2026 09:38
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GAS NERO LPG tankeri, Karadeniz'de dron saldırısı sonrası Trabzon'un Sürmene açıklarına demirledi.

Karadeniz'de 16 Temmuz'da dron saldırısına uğrayan LPG tankeri Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarına demirleyerek tamir için sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gemi saldırı sonrası tamir işlemleri için Trabzon'a gelirken, 17 Temmuz günü Trabzon'un Sürmene ilçesine ulaşarak açığa demirledi. Gemi 5 gündür Sürmene ilçesinde açıklarında tersanede tamir için sıranın kendisine gelmesini bekliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Ekonomi, Sürmene, Dünya, Lpg, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dron Saldırısına Uğrayan LPG Tankeri Trabzon'da - Son Dakika

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