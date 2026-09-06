Samsun-Rusya Seferindeki Gemiye Drone Saldırısı: Trabzon'a Döndü
Samsun'dan Rusya'nın Tuapse Limanı'na giden Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, liman açıklarında 3 drone tarafından hedef alındı. Çıkan yangında 5 mürettebat yaralandı. Gemi, Trabzon Limanı'na demirleyerek araçlarını boşalttı.
Samsun'dan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşıyan ve liman açıklarında 3 drone tarafından hedef alınan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, saldırının ardından Trabzon Limanı'na gelerek demirledi. Gemide bulunan araçlar Trabzon Limanı'ndan çıkartıldı.
Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere 25 Ağustos'ta yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse Limanı açıklarında 3 drone tarafından hedef alındı. Saldırıların ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebattan 5 kişi yaralandı. Yangına müdahale edilirken, saldırının ardından gemi Trabzon Limanı'na geldi. Drone saldırısının izlerini taşıyan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, Trabzon Limanı'na gelerek limana demirledi. Gemide bulunan araçların liman sahasına alınarak Trabzon Limanı üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.
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